المشري: باثيلي يريد أن يكون الحاكم الحقيقي في #ليبيا وأن يُقر التشريعات الانتخاب

المشري: باثيلي يريد أن يكون الحاكم الحقيقي في #ليبيا وأن يُقر التشريعات الانتخابية

– مشروع إحاطة باثيلي الذي عرضه على الدول المجتمعة في واشنطن به كوارث.

– باثيلي يريد تشكيل لجنة من 30 إلى 40 عضو لوضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.

– الأخطر من هذا أن باثيلي هو من سيعتمد مخرجات هذه اللجنة ليقبل ما يقبل ويرفض ما يرفض.

– بهذا الشكل سيكون باثيلي هو الحاكم الحقيقي في ليبيا وهذا أمر غير مقبول أن يُصبح صاحب قرار وهو مخالف لقرار إنشاء البعثة.

– تحدثت مع باثيلي بشكل واضح وصريح وقلت له ماذا ستفعل في ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية.. قال: سنبحث عن حلول وسط.

– باثيلي قال من الممكن أن يترشح مزدوج الجنسية وإذا فاز يُسقط هذه الجنسية في الفترة بين الجولة الأولى والثانية.

– قلت لباثيلي إن إجراءات إسقاط الجنسية في بغض الدول تستغرق سنة فهل سينتظر الليبيون سنة بين الجولة الأولى والثانية.

– لدينا حكم محكمة دستورية بأن مزدوج الجنسية لا يتولي أي وظيفة عامة والقانون الليبي متشدد في هذ النقطة.

– نحن نرفض ترشح مزدوجي الجنسية وبدأ الشعب الليبي يلومنا ويتهمنا بالتمسك بالمناصب إذن فالحل أن يُطرح للاستفتاء.

– لدينا ملاحظات جوهرية على التعديل الدستوري لا زلنا نعالجها وسنصل إلى توافق بشأنها.

– أرفض ترشح أي عسكري وفي انتخابات 2021 كن هناك 3 عسكريين و10 مزدوجي جنسية.

– عقيلة لا يستطيع أن يقر بمنع ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية بسبب ضغوط من قوى الأمر الواقع التي يعيش فيها.

– عقيلة لا يستطيع أن يتجاوز نقطة تمنع حفتر من الترشح.

– هذه الاشتراطات بحجة السماح لكل الليبين بالترشح لكن هذا الأمر غير منطقي.

– الشروط المنظمة للعملية الانتخابية ليست إقصائية فعمر الرئيس 40 سنة لا يعني أننا نُقصي من هو أقل. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-02-27 00:12:35

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