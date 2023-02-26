رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،: – من حق أيِّ مواطن ليبي الترشح للانتخابات، بغض ال

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،:

– من حق أيِّ مواطن ليبي الترشح للانتخابات، بغض النظر عن الحاصلين على جنسيات أخرى.

– في حال فاز المرشح بمنصب الرئيس أو نائبه يتوجَّب عليه التنازل عن الجنسية الأجنبية خلال شهر من إعلان النتائج، وقبل توليه المنصب رسميًا، وإلا يُصبح صاحب المركز الثاني في نتائج الاقتراح هو الرئيس.

– المشري كان مترددًا إزاء هذا المقترح، لكن نحن في ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.

– هناك ميلاً للنظام الرئاسي في التعديل الدستوري، لأن البلاد ما زالت في مرحلة تحتاج إلى رئيس قوي، وشخصية تتخذ قرارًا.

– السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا هي مجلس النواب.

– مجلس الدولة مهمته تقديم استشارات لمجلس النواب، الذي يُعتبر صاحب اتخاذ القرار.

– أعضاء مجلس الشيوخ يٌنتخبوا بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، بواقع 30 نائبًا عن كل إقليم، أما مجلس النواب فيراعي التركيبة الاجتماعية، حيث يُنتخب نائبًا عن كل 30 ألف نسمة.

– عندما يتغير نظام الحكم في أي دولة يُوضع إعلان دستوري، يظل هو دستور الدولة حتى يقر دستور دائم للبلاد.

– الإعلان الدستوري هو السند الشرعي في ليبيا.

– بعض الدول لا تريد مصلحة ليبيا.

– المجتمع الدولي يجب أن يستجيب للقرارات التي يصدرها مجلس النواب.

– أصدرنا قوانين انتخابية من أروع ما يكون، ولم نسمع إنسانًا توجَّه بنقد حقيقي لها، لكن نحن مستعدون للاستماع إلى أية ملاحظة وتعديلها.

– تعطيل الانتخابات في السابق كان بسبب القوة القاهرة وهي لا تزال قائمة.

– المجموعات المسلحة في طرابلس هي القوة القاهرة، والدبيبة يدعم تلك المجموعات حتى يستمر في منصبه.

#ليبيا_24

2023-02-27 00:35:12

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