حزب الجبهة الوطنية برئاسة الرفادي يدعم المشروع الامريكي ويُطالب في بيان بتأجيل ا

حزب الجبهة الوطنية برئاسة الرفادي يدعم المشروع الامريكي ويُطالب في بيان بتأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء انتخابات تشريعية أولاً فقط.

الحزب: ندعو الليبيين للخروج في مظاهرات شعبية سلمية تدعو الى التمسك بثوابت ثورة فبراير المظفرة.

– نطالب بالتغيير السلمي والدستوري العاجل لكل المؤسسات التشريعية والتنفيذية في أجل اقصاه شهر يوليو من هذا العام.

– نرفض ما أطلق عليه التعديل الـ13 ونعتبره خرقًا جسيمًا للاتفاق السياسي الليبي.

– استمرار عقيلة في هذا المنحنى تستدعي التحرك العاجل من كل القوى الوطنية المعنية بقيام الدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة.

– هذا التعديل من شأنه أن يطيل في عمر الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا مما يفوت الفرصة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق اجراءات دستورية توافقية.

– لا نقبل بأي صورة من الصور اجراء انتخابات رئاسية تعطي صلاحيات مطلقة لرئيس الدولة في ظل عدم وجود ضمانات دستورية.

– لا نقبل إصدار قاعدة دستورية مُفصلة على أشخاص بعينهم ونرفض عدم وجود شروط ومعايير واضحة لانتخاب رئيس الدولة في أي قاعدة دستورية توافقية. #ليبيا_برس

2023-02-27 00:41:43

1677458503