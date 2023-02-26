رئيس مجلس الدولة خالد المشري:

– باثيلي يريد أن يكون الحاكم الحقيقي في ليبيا وأن يُقر التشريعات الانتخابية

– مشروع إحاطة باثيلي الذي عرضه على الدول المجتمعة في واشنطن به كوارث.

– باثيلي يريد تشكيل لجنة من 30 إلى 40 عضو لوضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.

– الأخطر من هذا أن باثيلي هو من سيعتمد مخرجات هذه اللجنة ليقبل ما يقبل ويرفض ما يرفض.

– بهذا الشكل سيكون باثيلي هو الحاكم الحقيقي في ليبيا وهذا أمر غير مقبول أن يُصبح صاحب قرار وهو مخالف لقرار إنشاء البعثة.

– تحدثت مع باثيلي بشكل واضح وصريح وقلت له ماذا ستفعل في ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية.. قال: سنبحث عن حلول وسط.

– باثيلي قال من الممكن أن يترشح مزدوج الجنسية وإذا فاز يُسقط هذه الجنسية في الفترة بين الجولة الأولى والثانية.

– نحن نرفض ترشح مزدوجي الجنسية وبدأ الشعب الليبي يلومنا ويتهمنا بالتمسك بالمناصب إذن فالحل أن يُطرح للاستفتاء.

– لدينا ملاحظات جوهرية على التعديل الدستوري لا زلنا نعالجها وسنصل إلى توافق بشأنها.

– أرفض ترشح أي عسكري وفي انتخابات 2021 كن هناك 3 عسكريين و10 مزدوجي جنسية.

#ليبيا_24

2023-02-27 00:57:43

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