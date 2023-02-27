نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: لدينا آليات بديلة إذا است

نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: لدينا آليات بديلة إذا استمر الانقسام في ليبيا ولم تثمر جهود باثيلي والمقاربة الحالية عن نتائج.

– الآليات البديلة تشجيعًا للأطراف الليبية وليس تهديدًا لها لأن هناك من يريد أن يفسد آليات الوصول إلى حل.

– لا بديل عن الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت لإيجاد حكومة شرعية، وهذا ما يريده الليبيون منذ فترة طويلة.

– الأطراف الليبية يجب أن تدرك أن الانقسام الموجود في ليبيا منذ 12 عاما لن يخدم أحدًا.

– نأمل من انخراط الولايات المتحدة والبيئة المحيطة في إفريقيا في الملف الليبي، الإسراع في عقد الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة.

– باثيلي يحاول التواصل مع كل الأطراف للتوصل نهاية هذا الشهر إلى أطر دستورية للانتخابات.

– الأمين العام يركز على 3 أمور أولها الانتخابات، وثانيها الملف الأمني وخاصة انسحاب المقاتلين الأجانب الذين يحدثون إرباكا في ليبيا، وكذلك المصالحة الوطنية.

– كان هناك تقدم في الوصول إلى منظومة موحدة على مستوى المصارف، وعلى الليبيين أن يمضوا قدمًا مع الجهود الإفريقية في ملف المصالحة.

– هناك أطراف تحاول الاستفادة من الانقسام الليبي منذ عام 2011، وما يهمنا هو وجود رغبة لدى الليبيين للتقدم نحو التوحد وبناء الدولة.

– يهمنا أن تفهم كل الأطراف الخارجية أنه لا فائدة من استمرار ليبيا منقسمة وأنها لا تستطيع العمل كدولة واحدة.

– من الواضح أن الأطراف الليبية ما زالت منقسمة ونحن نؤمن أن عمل الليبيين مع بعضهم يجعل بلادهم في وضع أفضل.

– باثيلي قادر على إحراز تقدم في الملف الليبي بشرط وجود رغبة لدى الليبيين في العمل معا.

– تواصلنا مع الدول المتداخلة في الشأن الليبي ولدينا القدرة على التأثير عليها وكذلك الاتحاد الإفريقي لديه هذه القدرة على التأثير ونحن على اتصال وثيق معهم.

– باثيلي حاز على دعم كبير من مجلس الأمن ونأمل بتواصل هذا الدعم عندما يقدم إحاطته يوم 27 من هذا الشهر.

– اهتمام الأمم المتحدة بالملف الليبي لم يتراجع، ولكن عندما تطول الأزمات يحدث إنهاك للمجتمع الدولي.

– يجب أن نُسرع في حل الأزمة الليبية قبل أن يذهب تركيز المجتمع الدولي إلى أزمات أخرى.

– تأخر تعيين المبعوث الأممي ليس بسبب تراجع الاهتمام بالملف الليبي، ولكن لضمان أن يكون المبعوث مقبولاً لجميع الأطراف.

– نتابع كل المبادرات التي تقدم لحل الأزمة الليبية وتابعنا مبادرة الرئاسي بشأن المصالحة.

– نعول على جهود الاتحاد الإفريقي وننسق معه وسوف نرى إحراز مزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة. #ليبيا_برس (مقابلة تلفزيونية)

2023-02-27 01:35:04

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