عدد من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني: – نرفض عقد الانتخابات البرلمانية فقط واختي

عدد من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني:
– نرفض عقد الانتخابات البرلمانية فقط واختيار رئيس الدولة من داخل قبة البرلمان القادم.
– الأجسام الحالية عجزت عن إيجاد صيغة توافقية مما ترتب عليه تدهور وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية في ليبيا.
– نطالب بعقد الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية والمتزامنة في أقرب الآجال ليختار الشعب الليبي برلمانه ورئيسه المناسب وفق الاختيار الحر والنزيه.
– نطالب بإصدار قوانين انتخابية تضمن مشاركة الأحزاب من خلال القوائم الحزبية لترسيخ الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة.
– نرفض أي خيارات أخرى تُطيل من عمر الأجسام القائمة الآن وتستبعد دور الأحزاب في إيجاد تسوية سياسية عادلة وشاملة ومستدامة.
#ليبيا_24
2023-02-27 00:02:33
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