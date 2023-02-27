عدد من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني: – نرفض عقد الانتخابات البرلمانية فقط واختي

عدد من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني:

– نرفض عقد الانتخابات البرلمانية فقط واختيار رئيس الدولة من داخل قبة البرلمان القادم.

– الأجسام الحالية عجزت عن إيجاد صيغة توافقية مما ترتب عليه تدهور وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية في ليبيا.

– نطالب بعقد الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية والمتزامنة في أقرب الآجال ليختار الشعب الليبي برلمانه ورئيسه المناسب وفق الاختيار الحر والنزيه.

– نطالب بإصدار قوانين انتخابية تضمن مشاركة الأحزاب من خلال القوائم الحزبية لترسيخ الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة.

– نرفض أي خيارات أخرى تُطيل من عمر الأجسام القائمة الآن وتستبعد دور الأحزاب في إيجاد تسوية سياسية عادلة وشاملة ومستدامة.

#ليبيا_24

2023-02-27 00:02:33

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