عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ترفض في بيان عقد الانتخابات البرلمانية فقط واختيار رئيس الدولة من داخل قبة البرلمان القادم.

الأحزاب: الأجسام الحالية عجزت عن إيجاد صيغة توافقية مما ترتب عليه تدهور وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية في #ليبيا.

– نطالب بعقد الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية والمتزامنة في أقرب الآجال ليختار الشعب الليبي برلمانه ورئيسه المناسب وفق الاختيار الحر والنزيه.

– نطالب بإصدار قوانين انتخابية تضمن مشاركة الأحزاب من خلال القوائم الحزبية لترسيخ الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة.

– نرفض أي خيارات أخرى تُطيل من عمر الأجسام القائمة الآن وتستبعد دور الأحزاب في إيجاد تسوية سياسية عادلة وشاملة ومستدامة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-26 23:48:38

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