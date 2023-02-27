موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي: المؤسسة الليبية للاستثمار خسرت حكم قض

موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي: المؤسسة الليبية للاستثمار خسرت حكم قضائي أمام المحكمة العليا بلندن في 10 فبراير الجاري.

– المحكمة العليا في لندن رفضت الطعن المرفوع من الليبية للاستثمار ضد الشريك الأجنبي لعدم إثبات المؤسسة أسس دعواها.

– الليبية للاستثمار كانت قد تقدمت بدعوى قضائية ضد كل من؛ روجر ميلنر كينج، المجموعة الدولية ذات مسؤولية محدودة، بيزون للاستثمارات العقارية ذات مسؤولية محدودة، عقارات ستوك بارك، تشارلز مونتغومري ميري، كونرد استراتجيك.

-وقائع القضية تتلخص في أن المدعى ضدهم اشتركوا عام 2007-2009م مع المؤسسة بمشروع مشترك (JV) لبناء و تطوير موقعان كفندق بالقرب من الطريق الدائري (25) في شمال لندن بإنجلترا. #ليبيا_برس

2023-02-27 09:38:16

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