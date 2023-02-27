وكالة الأناضول التركية: مبادرة عقيلة صالح بتشكيل لجنة تنفيذية من مجلسي النواب وا

وكالة الأناضول التركية: مبادرة عقيلة صالح بتشكيل لجنة تنفيذية من مجلسي النواب والدولة تُدير الحكومة وتشرف على الانتخابات، هدفها قطع الطريق على مبادرة باثيلي لتجاوز المجلسين بعد فشلهما في التوافق.

ــ مبادرة عقيلة رسالة لممثلي الأمم المتحدة بأن هناك محاولات جادة للتوصل إلى إجماع لإجراء الانتخابات قبل نهاية 2023، وأنه لا حاجة لآليات بديلة.

ــ مبادرة عقيلة تهدف لإغلاق صفحة حكومة الدبيبة، بالإضافة إلى مساعيه لتعيين شخصيات آخرى بالمناصب السيادية، وأبرزها محافظ مصرف #ليبيا المركزي، أحد أقوى مؤيدي حكومة الدبيبة.

ــ ليس من المرجح أن تحظى اللجنة التي يدعو لها عقيلة بتوافق حول قوانين الانتخابات، أو شروط الترشح للرئاسة أو مزدوجي الجنسية.

ــ الانتخابات ستكون الضحية الرئيسية لهذا الصراع السياسي الدائر في ليبيا.

ــ هناك إجماع دولي على ضرورة إجراء الانتخابات في نوفمبر 2023، رغم أنه لم يتم تحديدها رسميًا. #ليبيا_برس

2023-02-27 11:31:38

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