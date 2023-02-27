عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي: الدبيبة بالتنسيق مع تيارات دينية هو القوة الق

عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي: الدبيبة بالتنسيق مع تيارات دينية هو القوة القاهرة التي منعت أعضاء مجلس الدولة من التصويت بحرية وعقد الجلسات أو أي إجراء توافقي بين المجلسين

– هناك توافق كبير بين رئاسة المجلسين والأعضاء حول التعديل الدستوري الـ13.

– المشري أوضح جميع التفاصيل الخاصة بالإعلان الدستوري خلال كلمته أمس.

– أخذنا بكل تعديلات أعضاء مجلس الدولة في التعديل الدستوري الـ13 وتمت مناقشته بين أعضاء ورئاسة المجلسين منذ فترة.

– مجلس النواب أكمل الاستحقاق بنشر التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-27 12:48:01

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