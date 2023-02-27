أعلنت إدارة محطة تحلية مياه سوسة، عودة المحطة للعمل عقب توقفها لأكثر من 15 يوما، بعد خضوعها لصيانة مؤقتة، وتغذي المحطة مدن سوسة وشحات والبيضاء وردمة ومناطق أخرى، وهي تعاني الإهمال منذ مدة طويلة رغم المطالبات العديدة بصيانتها لحاجتها إلى صيانة دورية، وقد بلغت نسبة إنتاج المياه بالمحطة 30% بغلّاية واحدة فقط، أي ما يعادل ربع إنتاجها الإجمالي الذي يقدر بنحو 45 ألف لتر مكعب في اليوم.

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