صور | مقدم رانيا الصيد رئيس قسم الشرطة النسائية #طرابلس تعلن ضبط 15 متسولة من جن

صور | مقدم رانيا الصيد رئيس قسم الشرطة النسائية #طرابلس تعلن ضبط 15 متسولة من جنسيات أجنبية متعددة بعضهن كانت ترتدي أزياء ليبية و ذلك بعد حملة نفذتها اليوم ضابطات القسم في أنحاء المدينة . #ليبيا #المرصد