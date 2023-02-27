صور | مقدم رانيا الصيد رئيس قسم الشرطة النسائية #طرابلس تعلن ضبط 15 متسولة من جن

صور | مقدم رانيا الصيد رئيس قسم الشرطة النسائية #طرابلس تعلن ضبط 15 متسولة من جنسيات أجنبية متعددة بعضهن كانت ترتدي أزياء ليبية و ذلك بعد حملة نفذتها اليوم ضابطات القسم في أنحاء المدينة . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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