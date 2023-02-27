نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: – المبعوث الأممي لدى ليب

نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق:

– المبعوث الأممي لدى ليبيا يحاول أن يتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى حل مع نهاية الشهر الجاري.

– مساعي باتيلي تدور حول إجراء الانتخابات والأسس الدستورية، والأمم المتحدة لا ترى بديلا عن الانتخابات في ليبيا.

– باتيلي بحاجة إلى دعمهم في ملفات “مهمة”، وهي الأمن في ليبيا، والمصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات، إضافة إلى سحب المرتزقة.

– يمكن التعويل على الدور الإفريقي، ونثمن جهودهم وعلى رأسهم الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو.

– المهم لتحقيق التقدم هو وجود الرغبة الحسنة لدى كافة الأطراف السياسية في ليبيا، وثمة دول مستفيدة من الانقسام في ليبيا.

– التقدم الذي حققته الأمم المتحدة جدير بالبناء عليه، وندعو الأطراف الداخلية إلى العمل بالهدف ذاته.

– في حال فشل المساعي الحالية في معالجة الأزمة في ليبيا فإنه سوف تُطرح آليات بديلة في وقت لاحق.

– لدينا تواصلا مع الدول الإفريقية وأخرى معنية بالشأن الليبي، ولدينا القدرة على التأثير عليهم بهدف إحراز تقدمات في الملفات الليبية.

– الاهتمام الأممي بالشأن الليبي لم يفتر، لكن كثرة النزاعات وطول أمدها قد يكون عاملا مؤثرا بعض الشيء في تركيزنا.

– لدينا إلماما بكافة المبادرات التي تطرح من قبل المجلس الرئاسي أو الأجسام السياسية الأخرى.

– نسعى إلى دعم ما من شأنه معالجة الأزمة في ليبيا.

#ليبيا_24

2023-02-27 11:27:05

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