قال عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن كل من يعرقل ويُنادي بعدم موافقته على التعد

قال عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن كل من يعرقل ويُنادي بعدم موافقته على التعديل الدستوري لا يريد التوافق فقط، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري تم التوافق عليه من قبل مجلسي النواب والدولة في اللجان المُشكلة وتم التصويت عليه وفق الاتفاق السياسي، كما أكد أن التعديل الدستوري من اختصاص النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وهذا ما حدث بين المجلسين قبل التعديل.

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