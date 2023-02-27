وجّه رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، خلال زيارة لمصلحة الآثار، بإجراء الصي

وجّه رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، خلال زيارة لمصلحة الآثار، بإجراء الصيانة اللازمة للمتحف لتتمكّن مصلحة الآثار من إعادة فتح أبوابه أمام الزوّار، واعتماد الخطة التطويرية ليكون هذا المتحف في المستوى الذي يليق به، داعيا إلى ضرورة تقديم خطة صيانة وتطوير للمدن الأثرية لتعود إلى كامل نشاطها والاستفادة منها في المناشط الصيفية المختلفة.

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