مندوبة #بريطانيا بمجلس الأمن الدولي: نؤيد باثيلي في إنشاء لجنة رفيعة المستوى بشأ

مندوبة #بريطانيا بمجلس الأمن الدولي: نؤيد باثيلي في إنشاء لجنة رفيعة المستوى بشأن #ليبيا ونرحّب بجهود باثيلي للتسريع بالعملية الانتخابية.

– ندعو الأطراف الليبيـة إلى التجاوب مع جهود الأمم المتحدة وتقديم التنازلات اللازمة لذلك.

– على أصحاب السلطة في ليبيا أن يقدموا تنازلات وأن يوافقوا على شروط للانتخابات.

– المُخربون المحتملون ينبغي أن يُشركوا في الاتفاق حتى يتم احترام نتائج الانتخابات.

– نشكر جهود #مصر وآن الآوان للاستناد لهذه الجهود لإحراز تقدم في العملية السياسية.

– الانتخابات ليست نهاية العملية السياسية بل ينبغي تمهيد الطريق لاستقرار طويل الأمد عبر الانتهاء من تعديل الدستور. #ليبيا_برس

2023-02-27 18:36:36

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