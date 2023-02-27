مندوبة #بريطانيا بمجلس الأمن الدولي: نؤيد باثيلي في إنشاء لجنة رفيعة المستوى بشأ

مندوبة #بريطانيا بمجلس الأمن الدولي: نؤيد باثيلي في إنشاء لجنة رفيعة المستوى بشأن #ليبيا ونرحّب بجهود باثيلي للتسريع بالعملية الانتخابية.
– ندعو الأطراف الليبيـة إلى التجاوب مع جهود الأمم المتحدة وتقديم التنازلات اللازمة لذلك.
– على أصحاب السلطة في ليبيا أن يقدموا تنازلات وأن يوافقوا على شروط للانتخابات.
– المُخربون المحتملون ينبغي أن يُشركوا في الاتفاق حتى يتم احترام نتائج الانتخابات.
– نشكر جهود #مصر وآن الآوان للاستناد لهذه الجهود لإحراز تقدم في العملية السياسية.
– الانتخابات ليست نهاية العملية السياسية بل ينبغي تمهيد الطريق لاستقرار طويل الأمد عبر الانتهاء من تعديل الدستور. #ليبيا_برس
2023-02-27 18:36:36
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