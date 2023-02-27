فرنسا تعلن عبر ممثلتها لدى #مجلس_الأمن تخصيص 100 مليون دولار لدعم جهود أعمال ال

#فرنسا تعلن عبر ممثلتها لدى #مجلس_الأمن تخصيص 100 مليون دولار لدعم جهود أعمال اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

فرنسا: الليبيون يستحقون وضعا أفضل وخرجا من المأزق الذي وضعتهم فيه الطبقة السياسية

– الليبيون يستحقون بلدا بلا قوات أجنبية وبلا مرتزقة وبلا مليشيات وهذه القوى تقوض السيادة والوحدة الليبية

– منذ 12 عاما والشعب الليبي يحتاج إلى حريات، ويستحق الوصول إلى السلطة من خلال الديمقراطية مع تحقيق التنمية الاقتصادية

– الجميع ينتظر إعادة توزيع الثروات بشكل منصف وشفاف ولاسيما مداخيل النفط.

– ليبيا تستحق ما هو أفضل من كل الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وهي بلا عقاب حتى الآن.

– ينبغي إعادة الشرعية السياسية إلى ليبيا وهذا يستوجب تفعيل العملية الانتخابية.

– ملايين الليبيين بانتظار انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة للجيع ذات مصداقية وشفافية.

– الحكومة الليبية يجب أن تكون موحدة تماما لتنظيم الانتخابات على مختلف أنحاء البلاد.

– الاتفاق على خارطة طريق مسألة أساسية وينبغي على الجميع وقف الأعمال التي ترتبط بالتخويف والفساد.

– سنساعد على تطبيق متكامل لوقف إطلاق النار ومواصلة دعم اللجنة العسكرية المشتركة والعمل على إنشاء جيش ليبي موحد وتفكيك المليشبات وإعادة الإدماج المسلحين.

– فرنسا قررت تخصيص 100 مليون دولار لجهود دعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

– سنواصل الدعوة لوقف أي حظر لانتهاك توريد الأسلحة كما ندعو إلى وقف أعمال التطرف والإرهاب. #ليبيا_برس

2023-02-27 21:06:47

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