مندوب #الولايات_المتحدة بمجلس الأمن: نرحب بجهود باثيلي ونؤيد الإجراءات التي تؤدي إلى الانتخابات وملتزمون بنسبة 100% في المساعدة بهذه المهمة.
– لدينا مخاوف تتعلق بوقف الإمداد بالطاقة وزعزعة السلام، والخيار الوحيد هو إتاحة الفرصة لليبيين لاحتيار قياداتهم من خلال انتخابات وطنية.
– نرحب بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالدستور، والقيادات الليبية سوّت عدة مشاكل تتعلق بالانتخابات.
– نشكر #مصر على إسهامها في تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
– آن الأوان استنادا لهذه الإنجازات لتحقيق التوافق واسع النطاق لجعل الانتخابات ناجحة.
– على المجلس تقديم دعم كامل لباثيلي في جهوده لوضع آليات تنظيم الانتخابات.
– ينبغي التوافق بين الأطراف السياسية لاتخاذ قرارات صعبة والمضي نحو الانتخابات وهذا تحد حقيقي.
– علينا إعادة الزخم للعملية الانتخابية ونؤيد جهود باثيلي للتعامل بشكل مباشر مع العملية الانتخابية ووضع آليات أممية تدعم هذه الانتخابات وتسوية المسائل التي تحول حتى الآن دون تنظيمها.
– الممثل الخاص وضع خطة لعملية شاملة لجميع المؤسسات ووضع القيادات السياسية على طاولة واحدة.
– لا مكان لأي مخرب يحاول أن يمس بإرادة الشعب الليبي، والولايات المتحدة ستواصل دعم العمل المحترف لمفوضية الانتخابات
– التقدم على المستوى السياسي ينبغي أن يصحبه تقدم على المستوى الأمني والاقتصادي.
– نؤمن بأن التنازل في أحد المسارات يؤدي إلى بناء الثقة والشفافية في المسارين الآخرين.
– ينبغي تطوير آلية لإدارة المداخيل لتحقيق تقدم فيما يتعلق بتوحيد البنك المركزي لزيادة الشفافية حتى يرى الشعب كيف تنفق الثروات الليية.
– الالتزام بالتعاون الأمني بين الشرق والغرب ربما من خلال توحيد بعض الصفوف يساعد على تأكيد قدرة الشعب الليبي على إدارة شؤونه الأمنية بنفسه.
– نؤيد النداءات بمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة وهؤلاء يجب أن يغادروا على الفور، والمرتزقة من فاغنر يجب أن يغادروا أيضا.
– قلقون من أوضاع المهاجرين في ليبيا ويؤسفنا فقد الأرواح في المتوسط ويقلقنا سوء معاملة المهاجرين في مراكز الاحتجاز الرسمية.
– آن الأوان لعقد الانتخابات وإنهاء الأوضاع التي تقوم على فرض القوة وكل ما هو قسري. #ليبيا_برس
2023-02-27 22:32:58
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