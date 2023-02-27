مندوب #الولايات_المتحدة بمجلس الأمن: نرحب بجهود باثيلي ونؤيد الإجراءات التي تؤدي إلى الانتخابات وملتزمون بنسبة 100% في المساعدة بهذه المهمة.

– لدينا مخاوف تتعلق بوقف الإمداد بالطاقة وزعزعة السلام، والخيار الوحيد هو إتاحة الفرصة لليبيين لاحتيار قياداتهم من خلال انتخابات وطنية.

– نرحب بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالدستور، والقيادات الليبية سوّت عدة مشاكل تتعلق بالانتخابات.

– نشكر #مصر على إسهامها في تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

– آن الأوان استنادا لهذه الإنجازات لتحقيق التوافق واسع النطاق لجعل الانتخابات ناجحة.

– على المجلس تقديم دعم كامل لباثيلي في جهوده لوضع آليات تنظيم الانتخابات.

– ينبغي التوافق بين الأطراف السياسية لاتخاذ قرارات صعبة والمضي نحو الانتخابات وهذا تحد حقيقي.

– علينا إعادة الزخم للعملية الانتخابية ونؤيد جهود باثيلي للتعامل بشكل مباشر مع العملية الانتخابية ووضع آليات أممية تدعم هذه الانتخابات وتسوية المسائل التي تحول حتى الآن دون تنظيمها.

– الممثل الخاص وضع خطة لعملية شاملة لجميع المؤسسات ووضع القيادات السياسية على طاولة واحدة.

– لا مكان لأي مخرب يحاول أن يمس بإرادة الشعب الليبي، والولايات المتحدة ستواصل دعم العمل المحترف لمفوضية الانتخابات

– التقدم على المستوى السياسي ينبغي أن يصحبه تقدم على المستوى الأمني والاقتصادي.

– نؤمن بأن التنازل في أحد المسارات يؤدي إلى بناء الثقة والشفافية في المسارين الآخرين.

– ينبغي تطوير آلية لإدارة المداخيل لتحقيق تقدم فيما يتعلق بتوحيد البنك المركزي لزيادة الشفافية حتى يرى الشعب كيف تنفق الثروات الليية.

– الالتزام بالتعاون الأمني بين الشرق والغرب ربما من خلال توحيد بعض الصفوف يساعد على تأكيد قدرة الشعب الليبي على إدارة شؤونه الأمنية بنفسه.

– نؤيد النداءات بمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة وهؤلاء يجب أن يغادروا على الفور، والمرتزقة من فاغنر يجب أن يغادروا أيضا.

– قلقون من أوضاع المهاجرين في ليبيا ويؤسفنا فقد الأرواح في المتوسط ويقلقنا سوء معاملة المهاجرين في مراكز الاحتجاز الرسمية.

– آن الأوان لعقد الانتخابات وإنهاء الأوضاع التي تقوم على فرض القوة وكل ما هو قسري. #ليبيا_برس

2023-02-27 22:32:58

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