🟢 فيفيا : ميسي أفضل لاعب في العالم لسنة 2022 . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
عندما أخرج سلاحه لم يكن يعتقد أن هناك كارثة ستحدث، وأن تلك الرضيعة التي لم يجاوز
تم النشر منذُ 6 دقائق
الداخلية تعلن القبض على ثلاث اشخاص مطلوبين
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
#انفو_المرصد | المبعوث باتيلي يطرح خطته بشأن #ليبيا و هذا أبرز ما فيها .. هل تك
تم النشر منذُ 34 دقيقة
أعلن جهاز الطوارئ والإسعاف توقف الاشتباكات في منطقة المطرد بمدينة الزاوية، مضيفا
تم النشر منذُ 40 دقيقة
أضف تعليقـك