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خارجية حكومة باشاغا الموازية ترفض مبادرة باثيلي التي عرضها أمام مجلس الأمن وتصف

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

خارجية حكومة باشاغا الموازية ترفض مبادرة باثيلي التي عرضها أمام مجلس الأمن وتصف البعثة الأممية بالمتناقضة وغير المحايدة.

الخارجية: محاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية لا يساعد في الوصول الى حلول ناجحة ومرضية وتضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد.

– نذكر باثيلي بأن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات هو الاساس الذي تستند عليه وتتعزز به شرعية النواب والدولة.

– حكومة باشاغا التي لم يذكرها باثيلي انبثقت عن مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة.

– المادة 64 التي استند عليها باثيلي في تقديم خطته تستند على اتفاق الصخيرات أيضًا. #ليبيا_برس(بيان)

2023-02-28 02:12:28

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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