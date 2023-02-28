رئاسة مجلس النواب:

– مجلس النواب اتخذ كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

2021،م وتم افسادها بقوة السلاح والفساد.

– الملكية الليبية للعملية السياسية هي الضامن الوحيد لانجاح أي مبادرات في هذا الشأن، وهو ما أكدت عليه المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي والتي حصرت الدعوة ف انعقاد لجنة الحوار لاطراف الاتفاق ( مجلس النواب ومجلس الدولة )

دون غيرهما من الاجسام والكيانات داخلية كانت ام خارجية.

– نطالب المجتمع الدولي بدعم المؤسسات الليبية في الاضطلاع بمهامها لا سيما تلك المتعلقة بإقرار التشريعات الانتخابية وقوانين تنظيم الإنفاق العام وتفعيل الآليات الدولية ضد من يعملون على مصادرة عمل المؤسسات الشريكة في المسار السياسي و معرقلي نفاذ التشريعات الليبية.

– نرفض رفضا تاما التدخل السافر في الشأن الليبي والمساس بجهود المؤسسات الأمنية والضبطية عندما تقوم بعملها

وفق للتشريعات النافذة وفي التزام تام باللوائح المنظمة لعملها و مراعاة كاملة لحقوق الإنسان وبما يضمن حماية المصالح العليا للدولة الليبية.

– نستغرب ما تضمنته الإحاطة من مغالطات بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية ومناقضتها لفقرات في ذات الاحاطة تقر بصدور التعديل الدستوري الذي تم بالتشاور مع مجلس الدولة وهو ما عبر عنه السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة في تصريحات تلفزيونية ، والغياب التام لأي ذكر عن تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل ذات القوى القاهرة التي افشلت الانتخابات العام 2021.

– نستغرب عدم إشارة المبعوث الأممي للفشل الذي

لحق بباقي المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية فعرقلة المصالحة وتعطيلها وكذلك الفساد وإهدار المال العام من أهم العوامل لتعطيل العملية الإنتخابية بالبلاد.

– كل ذلك يضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين ويضعها في جانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية.

– نذكر كل الليبيين والمبعوث والمجتمع الدولي بأن تحميل مجلس النواب وحده هذه المسؤولية هو أمر غير صحيح ويناي الواقع الليبي فالتدخل الخارجي و عدم إكمال خارطة مخرجات جنيف 2 الأجال المحددة بالفعل وعدم استكمال أهم مسارين المصالحة والأمن أهم العوائق أمام إنهاء

الأزمة الليبية.

– نؤكد بأن مجلس النواب عمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة في إنجاز المطلوب في ظل كل تلك التعقيدات المحلية والدولية وانجز القدر اللازم لإجراء الإستحقاق الإنتخابي في أقرب الأجال.

– نأمل من باقي شركاء الوطن تغليب المصلحة الوطنية لتحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

#ليبيا_24

2023-02-28 00:57:31

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