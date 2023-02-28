مندوب #الإمارات بمجلس الأمن: ندعم مقترح باثيلي بشأن الفريق التوجيهي رفيع المستوى في #ليبيا ونطمح أن يحقق التوافق المنشود.

– فبراير مثلت فرصة للتغيير ولكن صاحبها انقسام أهلي حاد وعلينا الاعتبار مما مر به الشعب لطي صفحة الماضي وإعلاء مصلحة ليبيا.

– ليبيا كانت على وشك إجراء الانتخابات ولكن الخلافات بشأن القاعدة الدستورية احتدمت بما لا يخدم الشأن الليبي.

– لا نرى سبيلاً إلا دعم باثيلي في مسار تسوية سياسية يتولى زمامها الليبيون بما يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة هذا العام.

– نُشدد على ضرورة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وهادفة مع ضمان حماية النساء من العنف الإلكتروني.

– نؤكد على أهمية إشراك الشباب في العملية السياسية ونرحب بالآلية التي اقترحها الممثل الخاص.

– لابد من الاستمرار في مسار المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة لضمان الاستقرار والسلام.

– ندعم جهود الرئاسي والاتحاد الإفريقي والبعثة الأممية وجهودهم في انعقاد المؤتمر التحضيري المصالحة.

– تماسك اتفاق وقف إطلاق النار ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار، ونشجع استمرار اللجنة العسكرية ومواكبة تنفيذ باقي البنود.

– نؤيد خلق قوة عسكرية مشتركة تكون النواة لتحقيق وحدة المؤسسة العسكرية.

– نعيد مطالبتنا بسحب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكل متزامن ومرحلي.

– يجب ألا تصبح التدابير التي اعتمدها المجلس عائقًا أمام الجهود الوطنية التي تبذلها القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب خاصة في الجنوب.

– ندعم الجهود المشتركة مع دول الجوار لمواجهة ظاهرة الهجرة وعلى المجتمع الدولي دعم دول المنشأ والعبور لمعالجة جذرور المشكلة.

– هناك العديد من الخطوات يجب اتخاذها لتحسين برنامج الإفصاح والشفافية والحوكمة خاصة ما يتصل بالمصروفات بهدف التوزيع العادل للموارد.

– يجب الحفاظ على الموارد الليبية للأجيال القادمة لاسيما في سياق ما أشار إليه الأمين العام من استغلال الجماعات الإرهابية كداعش للأوضاع لراهنة كمصدر دخل لها من خلال تهريب النفط. #ليبيا_برس

2023-02-28 02:22:23

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