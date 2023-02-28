عبدالله اللافي: مسار المصالحة الوطنية هو الخيار الوحيد لإجراء الانتخابات.
– أي عملية سياسية جديدة دون مصالحة ستكون محفوفة بالمخاطر.
– يجب استعادة الثقة بين الأطراف السياسية والفاعلة في العملية الانتخابية ما يستدعي أهمية تحقيق المصالحة بين الأطراف الفاعلة.
– يجب مناقشة القضايا الخلافية من خلال توصيات تشريعية تنفيذية قانونية ينبثق منها ميثاق وطني يٌمكِّن من تهيئة البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات.
– كل الأطراف تريد ضمانات وهذه هي المشكلة الحقيقية في ليبيا.
– لا بد من استعادة الثقة بين الأطراف وإلا من الصعوبة جدًا إجراء الانتخابات.
– لا بد من الرجوع إلى مسار المصالحة الوطنية وهو الخيار الوحيد لتحقيق إجراء الانتخابات.
– المصالحة الوطنية ليست خيارًا وإنما ضرورة وطنية حتمية لمقتضيات المصلحة العامة للدولة.
– نجاح المصالحة هو أحد عوامل نجاح العملية السياسية ومعالجة الانسداد الحاصل في ليبيا.
– المصالحة الوطنية ملف معقد وشائك خاصة أنه يعالج حقبة زمنية كبيرة في ليبيا من 1969 إلى الآن.
– هناك صعوبات ومشاكل خاصة في دولة لا يوجد بها دستور ومؤسسات.
– المصالحة الوطنية مرتبطة بتحقيق مبدأ العدالة الانتقالية.
– المجلس الرئاسي لم يفشل في مشروع المصالحة الوطنية.
– ملف المصالحة بدأ العمل عليه من حيث توقف من سبقونا وعملنا من خلال خبرات ليبية ومؤسسات دولة.
– وضعنا مشروع مقترح ورؤية رأينا فيها أن هناك قضايا خلافية لا يمكن التجاوز فيها ولابد من الحوار حولها.
– وضعنا 33 قضية في خمس مسارات تتعلق بالهوية الوطنية والعدالة الانتقالية والحكم المحلي والأمن الوطني، بصورات أعدها خبراء ليبيون على مدى سنة.
– مقترح المصالحة انتهى بعقد الملتقى التحضيري خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الماضي في طرابلس.
– الملتقى حقق نجاح كبير بمشاركة 68 ممثلاً عن كافة الطراف والجهات الفاعلة في ليبيا.
– الرئاسي لديه مهمتان الأولى توحيد المؤسسة العسكرية ومشروع المصالحة الوطنية بموجب عملية ملتقى الحوار السياسي.
– الأطراف السياسية في ليبيا جزء من المشكلة، وليست كل المشكلة.
– الانقسام السياسي أسبابه عديدة ولا يتحمل مسؤوليته مجلس النواب وحده.
– هناك أطراف محلية بدعم خارجي تريد ضمانات بشأن مستقبلها. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)
2023-02-28 01:55:41
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