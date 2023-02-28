عقب إعلان باثيلي لمبادرته.. عضو مجلس الدولة الاستشاري إدريس بوفايد: عقيلة والمشر

عقب إعلان باثيلي لمبادرته.. عضو مجلس الدولة الاستشاري إدريس بوفايد: عقيلة والمشري انتهى دورهما ولن يشاورهما أو حتى يستمع إليهما أحد.

– إذا توحد صف القوى المدنية والعسكرية مع مقترح باتيلي قد يكون مخرجًا مجديًا للأزمة في ليبيا.

– من المهم أن يكون صف الوطنيين متماسكا ويفرضوا وجهة نظر عادلة بإبعاد مخاطر العسكرة والدكتاتورية مقابل التعهد بالقبول بنتائج الانتخابات.

– القوانين الليبية النافذة تكفي لتجنب أي محاولات لتمكين العسكر شرط أن تكون هناك دائرة خاصة بالطعون ويكون مكانها بمدينة محايدة كغدامس. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-28 10:20:40

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