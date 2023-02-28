عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران: ما تسعى إليه البعثة الأم

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران: ما تسعى إليه البعثة الأممية سيُفضي لمزيد من الانقسام والفوضى.

ــ البعثة الأممية تتجاهل وجود مشروع للدستور، ينبغي طرحه للاستفتاء، ليكون أساسًا دستوريًا متينًا يستقى شرعيته من الليبيين.

ــ البعثة الأممية تتبع نفس الخطوات التي اتبعتها في تشكيل لجنة الحوار السابقة، بدون معايير ولا قواعد ودون شرعية.

ــ المال السياسي أطنابه في البعثة الأممية، وما حدث بالأمس يؤكد انقسام المجتمع الدولي حسب مصالحه تجاه #ليبيا. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-28 11:13:28

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