اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ليبيا: – نرحب بما جاء في إحاطة باثيلي أمام مجلس ا

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ليبيا:
– نرحب بما جاء في إحاطة باثيلي أمام مجلس الأمن وخارطة الطريق التي تقدم بها.
– نعرب عن استيائنا حيال المعلومات المغلوطة التي تقدم بها باثيلي خلال إحاطته بالأمس حيال ملف حقوق الإنسان.
– البعثة الأممية فاشلة في أداء مهامها الخاصة بحقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة وعليها إعادة النظر في موظفيها العاملين بالمجال.
– نطالب البعثة بالتحقيق في معلوماتها دائما وأخذها من مصادر موثوقة كمكتب النائب العَام والمنظمات المختصة.
#ليبيا_24
2023-02-28 11:29:06
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