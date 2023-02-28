كشفت وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة، أن إجمالي فروع الشركات الأجنبية التي تحصلت ع

كشفت وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة، أن إجمالي فروع الشركات الأجنبية التي تحصلت على إذن مزاولة لدخول سوق العمل في ليبيا خلال العام الماضي بلغت 44 شركة، ليصل إجمالي عدد الشركات الأجنبية العاملة في البلاد إلى 182 شركة. وأوضحت الوزارة أن حالة الاستقرار التي شهدتها البلاد العام الماضي شجعت عودة الشركات للعمل والمشاركة في إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع استثمارية بجميع القطاعات.

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