عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، لـ باثيلي: المشكلة ليست في حياكة نسيج لل

عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، لـ باثيلي: المشكلة ليست في حياكة نسيج للقوانين الانتخابية، بل في هل ستقبل بها أطراف الصراع التي تتمترس وراء السلاح ووراء مصالحها؟.

ــ صياغة قوانين الانتخابات لا تحتاج إلى لجنة أممية، فأي كلية للقانون في أصغر مدينة ليبية ستنجز هذه القوانين، لكن هل ستكون توافقية ويرضخ لها أطراف الصراع؟.

ــ ما هي القوة أو الإرادة السياسية الدولية التي سترغم الأطراف الليبية المتنمرة التي أفشلت كل المحاولات للوصول للانتخابات على قبول هذه القوانين؟. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-28 12:21:16

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