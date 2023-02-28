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عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران: – ما تسعى إليه البعثة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران:

– ما تسعى إليه البعثة الأممية سيُفضي لمزيد من الانقسام والفوضى.

– البعثة الأممية تتجاهل وجود مشروع للدستور، ينبغي طرحه للاستفتاء، ليكون أساسًا دستوريًا متينًا يستقى شرعيته من الليبيين.

– البعثة الأممية تتبع نفس الخطوات التي اتبعتها في تشكيل لجنة الحوار السابقة، بدون معايير ولا قواعد ودون شرعية، فالمال السياسي أطنابه في البعثة الأممية.

– ما حدث بالأمس يؤكد انقسام المجتمع الدولي حسب مصالحه تجاه ليبيا.

#ليبيا_24

2023-02-28 12:15:12

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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