عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران:
– ما تسعى إليه البعثة الأممية سيُفضي لمزيد من الانقسام والفوضى.
– البعثة الأممية تتجاهل وجود مشروع للدستور، ينبغي طرحه للاستفتاء، ليكون أساسًا دستوريًا متينًا يستقى شرعيته من الليبيين.
– البعثة الأممية تتبع نفس الخطوات التي اتبعتها في تشكيل لجنة الحوار السابقة، بدون معايير ولا قواعد ودون شرعية، فالمال السياسي أطنابه في البعثة الأممية.
– ما حدث بالأمس يؤكد انقسام المجتمع الدولي حسب مصالحه تجاه ليبيا.
#ليبيا_24
2023-02-28 12:15:12
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