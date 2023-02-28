صور | في كارثة بحق المواطن .. الأمن الداخلي #بنغازي يداهم شبكة وافدة تقوم بتجديد منتجات رمضانية منتهية الصلاحية عبر وضع ملصقات تحمل صلاحية 2024 عليها و أخرى فاسدة و مجهولة المصدر بما فيها زيت طبخ مستخدم يعاد تعبئتها في علب تحمل علامات تجارية معروفة . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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