صور | في كارثة بحق المواطن .. الأمن الداخلي #بنغازي يداهم شبكة وافدة تقوم بتجديد منتجات رمضانية منتهية الصلاحية عبر وضع ملصقات تحمل صلاحية 2024 عليها و أخرى فاسدة و مجهولة المصدر بما فيها زيت طبخ مستخدم يعاد تعبئتها في علب تحمل علامات تجارية معروفة . #ليبيا #المرصد