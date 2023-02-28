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دان المجلس الأعلى للدولة زيارة بعض المسؤولين الليبيين إلى السلطة الفلسطينية في ا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

دان المجلس الأعلى للدولة زيارة بعض المسؤولين الليبيين إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وبحسب بيان للمجلس الأعلى ذكر فيه، بأن الدخول إلى الضفة الغربية يتطلب إذنا وموافقة من سلطات الاحتلال الصهيوني، وهذا أمر غير مقبول على حد وصفه.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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