– رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، يبحث مع سفير فرنسا لدى ليبيا “مصطفى المهراج”، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

– المهراج قدم إحاطة للمنفي، حول اللقاء الذي عقد بالعاصمة الأميركية واشنطن 2+2+2+P3»، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، المعني بالشأن الليبي واجتماع مجلس الأمن بالخصوص.

– المنفي أكد دعم أي جهود أممية واضحة ومفصلة تفضي لمعالجة مختنقات القاعدة الدستوري للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام 2023 م، وتلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار قياداته.

#ليبيا_24

2023-02-28 14:29:37

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