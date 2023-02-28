دان المجلس الأعلى للدولة زيارة بعض المسؤولين الليبيين إلى السلطة الفلسطينية في ا

دان المجلس الأعلى للدولة زيارة بعض المسؤولين الليبيين إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وبحسب بيان للمجلس الأعلى ذكر فيه، بأن الدخول إلى الضفة الغربية يتطلب إذنا وموافقة من السلطات الإسرائيلية، وهذا أمر غير مقبول على حد وصفه.

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