متابعات | #درنة تستعد لافتتاح ” المشير مول ” يوم الجمعة القادمة كأكبر مجمع تجاري حديث في المدينة بتصميم يجمع بين الحداثة وبين طراز أسواقها القديمة . #المرصد #ليبيا 📸 : حسن المستيري









