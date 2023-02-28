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متابعات | #درنة تستعد لافتتاح ” المشير مول ” يوم الجمعة القادمة كأكبر مجمع تجاري

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

متابعات | #درنة تستعد لافتتاح ” المشير مول ” يوم الجمعة القادمة كأكبر مجمع تجاري حديث في المدينة بتصميم يجمع بين الحداثة وبين طراز أسواقها القديمة . #المرصد #ليبيا 📸 : حسن المستيري





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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