متابعات | #درنة تستعد لافتتاح ” المشير مول ” يوم الجمعة القادمة كأكبر مجمع تجاري حديث في المدينة بتصميم يجمع بين الحداثة وبين طراز أسواقها القديمة . #المرصد #ليبيا 📸 : حسن المستيري
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ليبيا مباشر
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