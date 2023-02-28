بحث القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، مع المم

بحث القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، مع الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، وحيدة العياري، الدعم المشترك لإنشاء قاعدة ثابتة للانتخابات في ليبيا،وبحسب الحساب الرسمي للسفارة فقد أكد الطرفان على ضرورة تكاثف الجهود لتحقيق الانتخابات سنة 2023 لتكملة جهود البعثة الأممية

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