نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي: – الانتخابات هي الحل الوحيد لتجديد ال

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي:

– الانتخابات هي الحل الوحيد لتجديد الشرعية في ليبيا.

– نتفق مع المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” في انتهاء شرعية الهيئات والمؤسسات السياسية الحالية في ليبيا.

– رؤية المبعوث الأممي لم تكن الرؤية وإنما تحدث في إحاطته أمام مجلس الأمن عن تشكيل لجنة توجيهية من الممثلين السياسين إلى جانب الشباب والمرأة لمعالجة النقاط الخلافية بين مجلسي الدولة والنواب، كما أنه لم يتحدث عن تشكيل كيان سياسي جديد يدير الانتخابات.

– المجلس الرئاسي يرحب بأي رؤية توصل البلاد لإجراء الانتخابات وتحقيق مخرجات حوار جنيف.

– يمكن البناء على التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، لكن التعديل يفتقد لخارطة طريق زمنية محددة كما أنه لم يحدد شروط الترشح للانتخابات.

– الانتخابات في ليبيا ليست غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة لتحقيق الاستقرار وتنفيذ التدوال السلمي على السلطة.

– إجراء العملية الانتخابية يتطلب ثلاثة شروط رئيسية:

* أولها: أدوات التنفيذ وتشمل القاعدة الدستورية والقوانين المنظمة.

* ثانيا: البيئة الملائمة لتنظيم الانتخابات من الناحية الأمنية واللوجستية.

* ثالثا ضمان قبول النتائج.

#ليبيا_24

2023-02-28 18:00:12

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