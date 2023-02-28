المحلل السياسي عز الدين عقيل: – 10 أسباب توضح رغبة أمريكا وبريطانيا في صناعة آل

المحلل السياسي عز الدين عقيل:

– 10 أسباب توضح رغبة أمريكا وبريطانيا في صناعة آلية مالية ليبية وإحكام السيطرة عليها؟

– أول تلك الأسباب هو حرمان الدولة الليبية من قدرتها على التصرف بأرصدتها بالخارج استثمارا وتحريكا عقب رفع الحظر عنها.

– ثانيا: لحرمان ليبيا من الدخول في أى شراكات مستقبلية مع الصينيين أولا وأخيرًا مع الروس.

– السبب الثالث هو منع تنفيذ أى حكومة ليبية لاتفاق دبيبه مع الفاشستية الإيطاليه ذي الـ 8 مليارات دولار والذي تقول الأنباء بأن الأمريكان سلطوا بسببه على دبيبه من حرمه من الخطاب والاحتفال بليلة فبراير الكبيرة !!.

– النقطة الرابعة، هي الرغبة في منع ليبيا من الدخول في أى شراكات كبرى وخاصة بمجال النفط والغاز مع أى شركات غير أمريكية أو إنجليزية!!.

– خامسا: لمنع ليبيا من شراء أسلحة شرعيه عند عودة الجيش من أى دول لا ترضى عنها أمريكا، حتى ولو كان الأمر في صالح ليبيا!!.

– النقطة السادسة: السبب منع سداد كل الالتزامات المالية للدولة الليبية مستقبلا؛ دون حصول جهات أمريكية على عمولات عالية عبر ابتزاز كل الأطراف المعنية بتلك الالتزامات، ولو كانت تونس أو الأردن.

– السبب السابع هو منع ليبيا من تنفيذ أي مشاريع تعميرية كبرى إلا بإذن واشنطن وإعطاءها الأولوية بالمشروع ولو بالباطن.

– السبب الثامن هو التحكم بمصير المفاوضات الخاصة بعودة الشركات التي توقفت مشاريعها منذ الـ 2011 . والتي تقدر بمليارات الدولارات، وذلك لتستولي أمريكا على ما شاءت منها، ولتبتز بواسطتها من شاءت من الحكومات، وخاصه الأتراك الذين لهم معهم مواجهات بسوريا والعراق وارمينيا والصومال.

– السبب التاسع هو لتخصيص موارد ليبية مهمة من دخول الليبيين بتمويل قضايا ستضر حتما بمستوى معيشتهم وجودة حياتهم مثل الإنفاق على:

1 . المواقع وربما القواعد العسكرية الأمريكية في ليبيا!.

2. والإنفاق على توطين الأفارقة في ليبيا!!.

3. الإنفاق على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بأفريقيا!!.

4. وللإنفاق على زيادة إنتاج النفط المرتبط بالمصالح الإمبريالية الأمريكية المباشرة بأسواق الطاقة وتحقيق الأهداف والضغوط السياسية المرتبطة بالطاقة!.

– السبب العاشر : لتوريط ليبيا بتعويضات تآمرية سيتم اختلاقها حول قضايا مختلفة (ومنها ما تم اغلاقها كليا) والتي سيعاد توظيفها لأجل تحقيق هذا الابتزاز!.

#ليبيا_24

2023-02-28 18:42:11

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