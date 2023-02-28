بناء على معلومات واردة من جهاز الردع.. جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق يضبط شاحن

بناء على معلومات واردة من جهاز الردع.. جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق يضبط شاحنة تحمل مصنع لحبوب الهلوسة مستورد من #أوروبا بمنطقة #السواني.

الجهاز: آلة تصنيع الحبوب المخدرة وصلت إلى #ليبيا عبر أحد الموانئ البحرية قادمة من إحدى الدول الأوروبية.

– تم نصب كمين محكم في منطقة السواني لضبط الآلة وهي محملة على متن شاحنة في طريقها لإيصالها لإحدى المدن الليبية لبدء عملية الإنتاج.

– هذا المصنع يصنّع قرابة مئة ألف قرص مخدر يوميا، ما يدل على أن عدة دول مستهدفة بالإنتاج.

– تم إحالة سائق الشاحنة وآلة التصنيع لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب. #ليبيا_برس (بيان)

2023-02-28 19:59:35

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