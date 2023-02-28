عضو مجلس النواب ربيعة بوراص: – إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لامست واقع ا

عضو مجلس النواب ربيعة بوراص:

– إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لامست واقع العلاقات السياسية بين الأطراف الليبية.

– المبادرة الأممية طرحت الحل الأقرب لوضع مقاربة دستورية لإنهاء أزمة الشرعية، والمضي قدما في عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية.

– هذا الطرح أثّر في القرار الليبي الذي من المفترض أن يصدر من مجلسي النواب والدولة لمعالجة المسار الدستوري والنقاط الخلافية على خلفية المترشحين للانتخابات القادمة.

– لم تتضمّن خطة المبعوث الأممي، آليات لنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ونجاحها في ظل وجود حكومتَين وأجهزة رقابية ومؤسسات مالية متآكلة.

#ليبيا_24

2023-02-28 23:30:50

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