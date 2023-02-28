أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم أن الدوري الممتاز سيتوقف بعد لعب الجولتين الثالثة والرابعة، لإتاحة الفرصة لاستعداد المنتخب الوطني لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 2023، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمعاينة الملاعب التي ستحتضن مباريات الممتاز في شهر رمضان، وفي حال عدم وجود ملاعب بها إنارة كافية، ستؤجل المسابقة إلى ما بعد رمضان.

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