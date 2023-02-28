عاجل

تم تحديث صورة الغلاف بواسطة ‏صحيفة المرصد الليبية‏.

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تم تحديث صورة الغلاف بواسطة ‏صحيفة المرصد الليبية‏.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك