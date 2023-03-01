عضو مجلس النواب، طلال الميهوب: باثيلي لم يتطرق لتغيير السلطة التنفيذية ما يضع إش

عضو مجلس النواب، طلال الميهوب: باثيلي لم يتطرق لتغيير السلطة التنفيذية ما يضع إشكالية معقدة حول الحكومة التي يمكنها الإشراف على الانتخابات.

– #أمريكا تدعم أي خطوة من شأنها إنهاء الحضور الروسي في #ليبيا ودعم مقترح باثيلي مبني على هذا التوجه.

– المبادرة التي تقدم بها باثيلي مرفوضة بشكل كامل، خاصة أن ما تحدث عنه بتشكيل لجنة لإعداد قاعدة دستورية غير واقعي.

– مسار باثيلي هو المسار نفسه الذي انتهجته ويليامز في السابق وفشل.

– باثيلي ذاهب باتجاه تجاوز مجلس النواب وتعميق الانقسام المؤسسي ودخول البلاد في نفق مظلم. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-01 09:13:21

1677662001