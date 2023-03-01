عضو مجلس النواب، طلال الميهوب: باثيلي لم يتطرق لتغيير السلطة التنفيذية ما يضع إش

عضو مجلس النواب، طلال الميهوب: باثيلي لم يتطرق لتغيير السلطة التنفيذية ما يضع إشكالية معقدة حول الحكومة التي يمكنها الإشراف على الانتخابات.
– #أمريكا تدعم أي خطوة من شأنها إنهاء الحضور الروسي في #ليبيا ودعم مقترح باثيلي مبني على هذا التوجه.
– المبادرة التي تقدم بها باثيلي مرفوضة بشكل كامل، خاصة أن ما تحدث عنه بتشكيل لجنة لإعداد قاعدة دستورية غير واقعي.
– مسار باثيلي هو المسار نفسه الذي انتهجته ويليامز في السابق وفشل.
– باثيلي ذاهب باتجاه تجاوز مجلس النواب وتعميق الانقسام المؤسسي ودخول البلاد في نفق مظلم. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-03-01 09:13:21
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