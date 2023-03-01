تيار يا بلادي برئاسة المترشح الرئاسي نوري بوسهمين يرفض في بيان له، مبادرة باثيلي لإجراء الانتخابات في 2023م، ويُطالب بالاستفتاء على الدستور.

البيان: طمع الأجسام الفاقدة للشرعية في السُلطة زاد من حدة الأزمة، حتى وصل الحال للقبول بأي حل يأتي من المجتمع الدولي.

ــ نستغرب تكرار باثيلي لنفس أخطاء سابقيه التي أفضت لمزيد من تعقيد المشهد السياسي وتردي للأوضاع الاقتصادية.

ــ فرض نظام رئاسي في مرحلة انتقالية قد ينسف العملية السياسية برمتها، والانقلاب على مبدأ التداول السلمي على السلطة.

ــ على البعثة عدم إشراك المجرمين والمطلوبين قضائيًا محليًا ودوليًا أو من ينوب عنهم في تقرير مصير الشعب.

ــ النواب والدولة الفاقدين للشرعية ويتلاعبان بمساومات رخيصة للاستمرار في السلطة، ويُصادران حق الشعب في اختيار ممثليه. #ليبيا_برس

2023-03-01 11:48:05

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