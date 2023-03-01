شهادات خاصة وتقارير حصرية تعرضها #الحدث عن تنظيم #داعش من شمال شرق #سوريا.. ومقا

📺شهادات خاصة وتقارير حصرية تعرضها #الحدث عن تنظيم #داعش من شمال شرق #سوريا.. ومقابلات من داخل السجون والمخيمات ضمن تغطيتها الخاصة #خط_المواجهة.. هل سيعود التنظيم؟ ومن يموله؟ من الأربعاء إلى الأحد 👇

🕕14:00 بتوقيت غرينيتش

🕔5:00 عصراً بتوقيت سوريا