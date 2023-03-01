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شهادات خاصة وتقارير حصرية تعرضها #الحدث عن تنظيم #داعش من شمال شرق #سوريا.. ومقا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

📺شهادات خاصة وتقارير حصرية تعرضها #الحدث عن تنظيم #داعش من شمال شرق #سوريا.. ومقابلات من داخل السجون والمخيمات ضمن تغطيتها الخاصة #خط_المواجهة.. هل سيعود التنظيم؟ ومن يموله؟ من الأربعاء إلى الأحد 👇
🕕14:00 بتوقيت غرينيتش
🕔5:00 عصراً بتوقيت سوريا

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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