نجلاء المنقوش، خلال مشاركتها في أعمال مجلس حقوق الإنسان: حكومتنا أصدرت العديد من القرارات التي تُعزز حماية حقوق الإنسان، ودور السلطات القضائية.

ــ نواجه تحديات عديدة في عملية التحول الديموقراطي بعد عقود من الانتهاكات والصراعات.

ــ حكومة الوحدة تحاول الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب وحفظ حقوق الضحايا.

ــ طالبنا بإرسال بعثة تقصي حقائق لتوثيق الانتهاكات، وفي انتظار التقرير النهائي للجنة.

ــ نسعى لتوجيه الجهود الدولية ناحية تطبيق العدالة الانتقالية في ليبيا ودعمها، والسلطة القضائية تأخذ متابعة التجاوزات الحقوقية على محمل الجد.

ــ نؤكد على أهمية العمل بمبدأ الإنصاف وخاصة للضحايا والمناضلين، من أجل حماية حقوق الإنسان.

ــ نسعى للدفاع عن الذين يسعون لبناء مجتمع قوي يحترم حقوق الإنسان، وتُديره سلطة مدنية عادلة.

ــ نيل الحقوق الإنسانية مسيرة طويلة، ولن تكون #ليبيا مختلفة عن دول العالم التي تعمل على ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان، وتتطلع إلى مستقبل أفضل في هذا الملف. #ليبيا_برس (بيان لخارجية الدبيبة)

2023-03-01 17:01:41

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