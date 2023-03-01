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جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق يعلن ضبط آلة تستعمل لتصنيع الحبوب المخدرة بنحو 1

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق يعلن ضبط آلة تستعمل لتصنيع الحبوب المخدرة بنحو 100 ألف قرص مخدر يوميًا. الآلة تم ضبطها على متن شاحنة بمنطقة السواني في طرابلس، بعد وصولها إلى ليبيا عبر أحد الموانئ البحرية
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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