جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق يعلن ضبط آلة تستعمل لتصنيع الحبوب المخدرة بنحو 1

جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق يعلن ضبط آلة تستعمل لتصنيع الحبوب المخدرة بنحو 100 ألف قرص مخدر يوميًا. الآلة تم ضبطها على متن شاحنة بمنطقة السواني في طرابلس، بعد وصولها إلى ليبيا عبر أحد الموانئ البحرية

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