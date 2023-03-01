صور | لجنة إستقرار #بنغازي تعلن الانتهاء من حفر قواعد الأعمدة والجدران الساندة ل

صور | لجنة إستقرار #بنغازي تعلن الانتهاء من حفر قواعد الأعمدة والجدران الساندة لمشروع جسر ( الدائري الخامس – شارع الوحدة ) الجديد والبدء في تجهيز الأعمال المعدنية لبلاطات جسم الجسر استعدادا لصب الخرسانة. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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