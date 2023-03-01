عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب: عدم توافق “النواب والدولة” على القاعدة الد

عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب: عدم توافق “النواب والدولة” على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، هو ما دفع المبعوث الأممي عبدالله باثيلي لاستخدام آلية لجنة الحوار السياسي.

ــ البعثة الأممية سبق وأن نجحت في الإشراف على عملية إنتاج المجلس الرئاسي والحكومة الحاليتين، من خلال لجنة الحوار.

ــ نجاح لجنة الحوار الجديدة يعتمد على نوعية الشخصيات التي ستتشكل منها اللجنة.

ــ اللجنة التي أعلن عنها باثيلي، تحتاج إلى نوعية تُدرك أسباب الأزمة والأطراف المعرقلة، والقدرة على تقديم أساس دستوري، وقانون انتخابات يلقى قبولاً إيجابيًا لدى مختلف أطراف النزاع. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-01 17:41:49

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