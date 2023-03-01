– الناس بخصوص إحاطة باتيلي انقسموا الى قسمين: قسم مؤيد يقبل بوصاية باثيلي وما س

– الناس بخصوص إحاطة باتيلي انقسموا الى قسمين: قسم مؤيد يقبل بوصاية باثيلي وما سوف يصدر عنه وقسم اخر يرفض وصاية السنغالي وما يخطط له.

– هنا يجب أن نوضح أن قسم المؤيدين أغلبهم من رؤساء أحزاب سياسية ونشطاء وإعلاميين ومجموعة من الشباب والشابات منهم الغافلين ومنهم المؤدلجين ومنهم اصحاب صفحات الدفع المسبق التابعين لمنظمات خارجية حكومية وأهلية مشبوهة أغلبهم يقضون معظم اوقاتهم في السفر والتردد على تركيا وتونس باسم الدفاع عن الحريات وحقوق المشاركة وحماية حقوق المرأة والعدالة الانتقالية !!

– هؤلاء اتضح أنهم لا يهمهم الوطن ولا المواطن يقبلون بوصاية أصغر موظف في بعثة الامم المتحدة من أجل مصالحهم وغاياتهم الدنيوية !!

– القسم الآخر الرافض لما جاء في الإحاطة ينقسم ح قسمين قسم متشبث بالسلطة ولو أن سبب رفضهم هذه المرة سبب مقنع ووطني إلى أبعد الحدود وقسم آخر ليسوا في السلطة ولا يطمعون أن يكونوا فيها، دافعهم الوطن فقط.

– هؤلاء هم الصادقون حقاً لأنهم يعلمون جيداً أن الأمم المتحدة لم تحل أزمة صغيرة من أزمات دول مرت بمثل ما نمر به الآن انما كان دورهم دائماً إدارة الأزمات وتطويل عمرها والأمثلة على ذلك كثير .￼

– الآن الحريصون على مصلحة الوطن يرفضون مبادرة باثيلي ويطلبون أن يتمسك مجلس النواب بما صدر عنه أخيراً وهو التعديل الدستوري الثالث عشر واعتباره قاعدة يمكن أن نصل من خلالها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

– هؤلاء قد نسوا أو تناسوا أن المجلس الذي تعرض لكل أنواع الاتهامات والهجمات الاعلامية التي وصلت إلى درجة التخوين في بعض الاحيان قد لا يستطيع الصمود أمام هذا المخطط الذي يقوده باثيلي لعدة اسباب أهمها خوف اتهامهم بأنهم لايريدون التنازل عن السلطة.

– عليه وهذه وجهة نظري الشخصية أن الكرة الآن في ملعب الشعب الليبي مصدر السلطات الذي عليه أن يختار بين الوطنية والوصاية.

– فإن قالوا ” باثيلي ولا مجلس النواب ” فليكن ولا أحد يستطيع أن يفرض عليهم ما يريدون.

– وإن قالوا “الوطن لا باثيلي” فأنهم مطالبون الآن قبل أي وقت مضى الوقوف في وجه ما يحاك لهم ولوطنهم ومستقبل أبنائهم .

#ليبيا_24

2023-03-01 19:08:14

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