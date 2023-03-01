عاجل > بن قدارة : المشري يشارك في حملة ممنهجة لضرب قطاع النفط والمؤسسة خدمة لأهد

عاجل > بن قدارة : المشري يشارك في حملة ممنهجة لضرب قطاع النفط والمؤسسة خدمة لأهداف حزبية و أيدولوجية لا تخفى على أحد.

📌ادعاءات المشري عبر قناة الجزيرة عن تبعية المؤسسة لدولة #الإمارات تدل على مستوى غير لائق وصل له .

📌المشري كذب بادعائه حملي الجنسية الإماراتية وهو يتصدر معركة غير شريفة بصفته الرسمية لإدخالنا في الصراع السياسي.

📌المؤسسة تحتفظ بحق اللجوء إلى القضاء إذا لم يعتذر المشري عن تجاوزاته و ادعاءاته .

📌 ماضون في عملنا بثقة وثبات حتى بلوغ كل أهداف الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع وزيادة الانتاج وتعزيز مكانة بلادنا في السوق العالمية . #ليبيا #المرصد